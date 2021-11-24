На Южном Урале обещают прохладную погоду без осадков

Столбики термометров покажут до -12°C

Сегодня, 24 ноября, в Челябинской области ожидается прохладная погода без осадков. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров покажут до –12°C.

В среду утром температура воздуха составит около −17°C. Днем ртутные столбики покажут −7, −12°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туманы, изморозь. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске обещают облачную погоду без осадков. В утренние часы температура воздуха составит −15°C, днем воздух прогреется незначительно — до −9°C. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.