На Южном Урале обещают плюсовую температуру и метели в выходные дни

Синоптики прогнозируют штормовой ветер

В предстоящие выходные в Челябинской области прогнозируют плюсовую температуру. В субботу, 27 ноября, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают снег и штормовой ветер. В воскресенье, 28 ноября, осадков не ожидается.

В ночь на субботу столбики термометров в регионе покажут −4, −9°C, днем потеплеет до −4, +1°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, в отдельных районах метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы столбики термометров опустятся до −8, −13°C, днем поднимутся до −2, −7°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается понижение температуры до −5, −7°C, днем воздух прогреется до 0, −2°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.

В ночь на воскресенье похолодает до −10, −12°C, днем ртутные столбики покажут −3, −5°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральцам о том, что при сильном ветре не следует стоять под линиями электропередач, деревьями и возле крыш домов. Лучше всего спрятаться от непогоды в подъезде жилого дома.