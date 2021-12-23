На Южном Урале обещают пасмурную и морозную погоду

Жителей Челябинской области предупредили о порывистом ветре

В пятницу, 24 декабря, в Челябинской области прогнозируют морозную и ветреную погоду. Осадков не ожидается, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на пятницу столбики термометров в регионе опустятся до −21, −26°C, при прояснении похолодает до −33°C. В отдельных районах области пройдет небольшой снег. Днем ртутные столбики покажут −18, −23°C, в низинах будет холоднее — до −28°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет −22, −24°C, днем температура воздуха поднимется до −18, −20°C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.