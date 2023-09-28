На Южном Урале объединят территориальные налоговые инспекции

Адреса клиентских офисов и время работы при этом не поменяются

В конце октября на Южном Урале пройдет реорганизация налоговых органов, сообщает пресс-служба УФНС России по Челябинской области.

Сейчас в Челябинской области работает 18 инспекций, а останется только 11. Какие подразделения будут объединяться, можно увидеть на схеме.









Также в Челябинской области создадут три специализированные инспекции.

Это два Центра компетенций по контрольной работе (МИФНС № 24 и № 25), куда передадут функции контрольно-аналитической работы, планирования и проведения выездных налоговых проверок. А также Центр по управлению долгом (МИНФС № 32 по Челябинской области).

«Заявители, как и раньше, смогут посещать налоговый орган по месту учета. График работы в территориальных налоговых органах также останется прежним: понедельник, среда — с 9:00 до 18:00; вторник, четверг — с 9:00 до 20:00; пятница с 9:00 до 16:45», — замечают в пресс-службе.

Сокращения персонала также не будет.

Помимо личного визита в инспекцию, налогоплательщики могут направлять обращения в ФНС через сайт www.nalog.gov.ru, МФЦ, «Госуслуги».

Также в инспекцию можно звонить по телефонам, в том числе по единому федеральному номеру контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.