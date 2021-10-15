На Южном Урале НМУ первой степени сохранится до 18 октября

Неблагоприятный метеорежим прогнозируют в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте

Метеообстановка в Челябинской области способствует накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферы. В Челябинском гидрометцентре ведут наблюдение за движением воздушных масс. Специалисты провели практически почасовой прогноз действия режима неблагоприятных метеоусловий по городам Южного Урала.



Сотрудники гидрометцентра предупреждают граждан о НМУ первой степени.

Режим НМУ первой степени продлится с 19:00 12 октября до 19:00 18 октября в Карабаше и с 19:00 11 октября до 19:00 часов 18 октября в Челябинске, Коркино и Златоусте.

На территории Сатки и Магнитогорска режим НМУ был снят 15 октября. Напомним, НМУ на Южном Урале способствовало горение торфяников в Свердловской области.