Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области снизилась за неделю на 4%, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Лучше всего дела обстоят у взрослых и детей до трех лет — заболеваемость в этих возрастных категориях сократилась соответственно на 13% и 16%. Среди воспитанников детсадов — на 6%.
Но среди школьников заболеваемость, напротив, растет — за неделю она увеличилась на 16%.
«На данный момент заболеваемость ОРВИ выше среднего многолетнего уровня на 19%. В структуре ОРВИ преобладают вирусы гриппа», — отмечает заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.
Южноуральцам советуют соблюдать меры личной профилактики и избегать контактов с больными людьми.