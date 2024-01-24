На Южном Урале незначительно снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Но среди школьников число заболевших только растет

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области снизилась за неделю на 4%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Лучше всего дела обстоят у взрослых и детей до трех лет — заболеваемость в этих возрастных категориях сократилась соответственно на 13% и 16%. Среди воспитанников детсадов — на 6%.

Но среди школьников заболеваемость, напротив, растет — за неделю она увеличилась на 16%.

«На данный момент заболеваемость ОРВИ выше среднего многолетнего уровня на 19%. В структуре ОРВИ преобладают вирусы гриппа», — отмечает заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Южноуральцам советуют соблюдать меры личной профилактики и избегать контактов с больными людьми.