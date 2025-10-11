На Южном Урале назвали победителей конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»

Они представят свои работы в Москве

В ГУ МВД России по Челябинской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского ведомственного конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Члены жюри выбрали по одному победителю в четырех номинациях и признались, что это было непросто, поскольку на конкурс поступило свыше сотни потрясающих рисунков. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ежегодный конкурс проводится в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. В нем принимают дети правоохранителей в возрасте от 6 до 14 лет. В своих работах ребята при помощи карандашей и красок рассказали о непростой и даже опасной работе своих родителей. Тут и задержание преступника, и помощь юным пешеходам, и выявление автомобилистов-нарушителей, и многое другое.

Члены жюри, в числе которых артисты, ветераны органов внутренних дел и спецоперации, внимательно просмотрели все работы и выбрали победителей. В возрастной категории от 6 до 8 лет победил Матвей Никитин из Нагайбакского района с рисунком «Путешествие с мамой-полицейским в прошлое».

В категории 9 — 11 лет первое место заняла Маргарита Тараканова из Троицка с рисунком «Надежный защитник».

В возрастной категории от 12 до 14 лет победу одержала Милана Викулова из Нязепетровска с картиной «Служу закону».

В этом году была введена четвертая номинация, посвященная Году Защитника Отечества. В ней победила работа Ангелины Гафуровой из Златоуста «Мы помним».

«Самое главное для нас, настоящих художников-профессионалов, — безусловно, идея. Работы произвели необыкновенное впечатление, потому что они все разные, очень удивительные, яркие и неповторимые, что очень радует»,— поделился эмоциями представитель Общественного совета при ГУ МВД области, заслуженный артист России Борис Каплун.

Ветеран спецоперации, кавалер Георгиевского креста IV-й степени Сергей Бормотов отметил, что некоторые работы, посвященные Году Защитника Отечества, были очень реалистичными.

«В каждом рисунке как будто зафиксирован детской или уже подростковой рукой определенный исторический момент, рассказывающий о героизме и отваге людей в погонах»,— подчеркнул он.

Работы победителей отправят в МВД России для участия в финальном туре Всероссийского конкурса, который пройдет в Москве.