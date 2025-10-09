На Южном Урале нашли вредителей и установили 6 новых карантинных зон

Специалисты Россельхознадзора обследовали более 2,7 млн гектаров земель Челябинской области и выявили опасных насекомых и сорные растения

В Челябинской области завершился фитосанитарный мониторинг Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Специалисты обследовали 32% территории региона — 2,7 миллиона гектаров. Они использовали около 800 феромонных и цветных клеевых ловушек для выявления насекомых-вредителей.

По результатам мониторинга в области установили шесть новых карантинных зон общей площадью 4,8 тысячи гектаров. В Миасском городском округе появились три зоны из-за уссурийского полиграфа, в Челябинском городском округе — две зоны из-за повилики, а в Аргаяшском районе — одна зона из-за нематоды. Также подтвердили существование 133 ранее установленных фитосанитарных зон на площади 8,1 тысячи гектаров.

Самые многочисленные вредители в регионе — большой черный еловый усач, малый черный еловый усач и черный сосновый усач. Они обитают во всех 36 районах Южного Урала, а карантинная зона по ним занимает 2,6 миллиона гектаров. Среди других опасных объектов — сибирский шелкопряд в шести районах, уссурийский полиграф, горчак ползучий, золотистая картофельная нематода и западный цветочный трипс.

Все виды вредителей и сорных растений подтверждены лабораторными исследованиями Челябинского филиала ВНИИЗЖ. Собственникам зараженных земельных участков уже направили предписания с мероприятиями по локализации и ликвидации популяций карантинных объектов.