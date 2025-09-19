На Южном Урале намолотили первый миллион тонн зерна

Уборка идет с опережением прошлогодних темпов

Челябинская область преодолела ключевую отметку в уборочной кампании — 2025: обмолочено 45% посевов зерновых и зернобобовых культур, собрано более 1 миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Средняя урожайность существенно выше прошлогодней почти на 28% — 20 центнеров с гектара против 15,6 ц/га в 2024‑м.

По словам начальника управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования регионального Минсельхоза Анны Кожевиной, главная задача на сегодня — убрать зерновую группу:

«Тем не менее на сегодняшний день убрано уже 10% масличных культур: это рапс и лен. До наступления неблагоприятной погоды нужно также собрать картофель и овощи. В хозяйствах, которые выращивают эти культуры, для этого мобилизованы все ресурсы».

На сегодня на полях убрана треть картофеля и овощных культур, собрано 50 тысяч тонн картофеля и почти 7 тысяч тонн моркови, лука, капусты и свеклы.

Лидеры по уборке — Агаповский муниципальный округ, где убрано 66% полей и намолочено 90 тысяч тонн зерна, Кизильский (64%, 183 тысячи тонн зерна), Еткульский (63%, 47 тысяч тонн). В Брединском и Верхнеуральском округах убрано 53%, намолочено 118,5 тысячи и 84 тысячи тонн соответственно.

Овощей и картофеля больше всего собрано на предприятиях Сосновского округа — 2,5 тысячи и 24,6 тысячи тонн соответственно.

Также агропредприятия продолжают заготовку кормов, которых уже имеется по 20 центнеров кормовых единиц в пересчете на условную голову скота. Заготовлено 250 тысяч тонн сенажа, на 5% больше, чем планировалось, и 94 тысячи тонн сена — 100% к плану территорий. Силосных культур заготовлено 52 тысячи тонн, их уборка продолжается.