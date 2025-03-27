На Южном Урале начался пожароопасный сезон

Наибольшую опасность представляет прошлогодний сухостой

На Южном Урале из-за раннего прихода весны уже начался пожароопасный сезон. Об этом жителей региона предупредили в челябинском ЦГМС.

Уже во второй декаде марта среднесуточная температура переходила через ноль градусов на большей части территорий в регионе. Обычно такие температуры приходят в Челябинскую область в начале апреля. Специалисты отмечают, что весна на Южный Урал пришла раньше срока на 2-3 недели.

«В связи со сложившейся ситуацией пожароопасный период в большинстве районов области начался. В это время года наибольшую опасность для возникновения ландшафтных пожаров представляет прошлогодний сухостой, оголившийся после схода снежного покрова», — сообщили в ЦГМС.

Между тем, под Троицком поймали первого в этом году поджигателя: мужчина утверждает, что намерения у него были самые благие – он жег траву, чтобы не было клещей.