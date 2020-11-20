В Челябинской области начался мониторинг заболеваемости ковидом среди учителей

На больничных, по данным министерства образования, находится 7,3% преподавательского состава.

В Челябинской области начался мониторинг заболеваемости коронавирусом не только среди школьников, но и среди преподавательского состава. Об этом сегодня, 20 ноября, на брифинге по распространению коронавируса в регионе рассказали первый вице-губернатор Ирина Гехт и министр образования Александр Кузнецов.



Первый замгубернатора отметила, что заболеваемость среди школьников контролируется ежедневно, а данные вносятся в сводку минздрава по коронавирусу. По словам Ирины Гехт, в последнее время в области практически нет школьников с COVID-19.

«Мы сейчас мониторим по педагогам, стали это делать в ежедневном режиме, и здесь тоже не видим роста заболеваемости. У нас есть ряд муниципалитетов, где процент заболевших школьников и сотрудников чуть выше, чем в других регионах. Мы вчера с замами по соцвопросам говорили об этом, туда попадают и педагоги, которые находятся на больничном по самоизоляции 65+. Здесь сейчас ещё вот эту статистику отсеем, получается совсем небольшой процент заболеваемости педагогов. Каких-то других форматов мы не предлагаем», — подчеркнула Ирина Гехт.

Ирина Гехт заверила, что высокую маневренность в формах обучения показывает Челябинск, где помимо классических очных занятий практикуются дистанционные и заочные виды. По словам первого замгубернатора, каждая школа в праве сама регулировать свой режим работы.

«Пока дети учатся очно, мы считаем, что это приоритет в образовательном процессе», — добавила Ирина Гехт.

Затем слово взял министр образования региона Александр Кузнецов. Он отметил, что сейчас в Челябинской области только 7,3% педагогов находятся на больничных. При этом, по словам министра, в эту категорию попадают не только коронавирусные случаи.

«В настоящий момент у нас среди педагогов на больничном 7,3%, но это все, кто на больничном, в том числе 65+ и по другим хроническим заболеваниям. И Роспотребнадзор, и мы оцениваем ситуацию в образовательных организациях как неэпедимическую. Более того, прошедшие двухнедельные каникулы сбили заболеваемость не только среди сотрудников и детей, но и улучшили ситуацию по ОРВИ. По другим категориям сотрудников школ ситуация ещё более позитивная. Если говорить об обслуживающем персонале, то у нас 4,5% находятся на больничных листах»,— добавил Александр Кузнецов.

Руководитель Минобра заверил, что уже с понедельника появится подробная статистика и по детским садам.

Напомним, за последние сутки в Челябинской области было выявлено 213 новых случаев коронавируса против 26 выздоровлений. Общее число заболевших за весь период пандемии возросло до 24 177 человек, 782 человека с коронавирусом умерли.