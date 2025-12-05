На Южном Урале начали делать дороги из устойчивого к нулю и шипам материала

В 2025 году его применили на участках одной из региональных трасс

В Челябинской области дорожники сделали шаг к тому, чтобы автомобильные дороги перестали крошиться после зимы. В этом году при строительстве и ремонте дорог в регионе начали применять принципиально новый тип битума — полимерно-битумный вяжущий материал (ПБВ). Например, на участках ремонта дороги Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск. В отличие от традиционного битума это материал, модифицированный специальными полимерами, который значительно лучше выдерживает экстремальные температурные перепады и разрушительное воздействие шипованной резины.

Для дорог наиболее губительны переходы температуры воздуха через ноль: когда днем снег тает, вода проникает в микротрещины, а ночью замерзает, расширяется и буквально разрывает асфальт изнутри. Как раз такая погода стала преобладать осенью и даже частично зимой в Челябинской области. Ко всему прочему добавляется разрушительное воздействие шипованной резины, которая работает как абразив, истирая покрытие.

«Самое губительное для асфальтобетона — это нулевая температура и переходы через ноль. Вот как сейчас», — объясняет директор Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований Елена Гончаренко.

Полимерные добавки в ПБВ значительно повышают эластичность и связующую способность битума. Он не стекленеет на морозе, а остается пластичным, продолжая удерживать частицы щебня и песка внутри асфальтобетона. Это напрямую влияет на долговечность дороги, сокращает количество ям и трещин и, как следствие, снижает затраты на частые ремонты.

Несмотря на очевидные преимущества, массовым новый материал пока не стал. По словам специалистов центра, в 2025 году в области была построена всего одна дорога с применением ПБВ. Основная причина — стоимость. Полимерно-битумное вяжущее значительно дороже обычного, и заказчики, например из муниципалитетов, часто опасаются его прописывать в проектах из-за рисков, что подрядчик сэкономит и использует дешевый битум.

На федеральных трассах, где контроль жестче, а требования выше, ПБВ применяется уже давно и регулярно. Возможно, положительный опыт постепенно перенесут и на региональные и муниципальные автомобильные дороги.

Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований, который проверяет все материалы для дорожного строительства в регионе, уже готов к контролю за новыми технологиями. В лаборатории центра есть современное оборудование, например: динамический сдвиговый реометр RHEOTEST, устройство для растрескивания битумного вяжущего (ABCD), которые как раз и определяют PG-характеристики битума.

«Если в проекте будет прописано применять ПБВ, то подрядчики будут обязаны его применять. А мы, в свою очередь, будем обязаны при согласовании состава уже на это обращать внимание, отбирать пробу битума и смотреть, ПБВ это или нет», — сообщили в центре.