На Южном Урале набирают волонтеров для помощи медикам в пандемию

Информагентство «Первое областное» узнало, кто они — добровольцы невидимого фронта

В Челябинской области объявили о наборе волонтеров для помощи медикам в период пандемии коронавирусной инфекции. Добровольцы должны вносить данные о вакцинации в Федеральный регистр вакцинированных от коронавируса. Это позволит своевременно отправлять данные на сайт госуслуг. Кто может стать волонтером и почему южноуральцы записываются в их ряды — в материале информагентства «Первое областное».

Наталья Шафеева из маленького поселка Кассельского на юге Челябинской области ожидает второго ребенка. Женщина находится в очередном отпуске, и до родов у нее есть несколько свободных месяцев. Наталья решила записаться в волонтеры.

«Объявление о просьбе помочь медикам я увидела в местных группах в интернете. Подумала: а почему бы и нет? Время свободное у меня пока есть, сама я без дела сидеть не могу. После моего отклика на объявление у меня взяли данные и сказали ждать звонка с инструкциями», — рассказывает Наталья Владимировна.

Женщина признается, что никогда не была активисткой или общественницей, просто много слышала историй о заболевших ковидом и захотела помочь людям. Наталья Владимировна немного лукавит: по нраву она настоящий волонтер. Даже будучи беременной, после работы в местном Доме культуры участвовала в переписи и обходила дома селян.

«Надевала маску и пользовалась дезсредствами — вот и вся защита. Сейчас вроде разрешили ставить прививку беременным, я жду, когда и меня пригласят», — признается она.

Как и Наталья Шафеева, узнала о наборе волонтеров 42-летняя Айгуль Садыкова. Женщина работает комендантом в общежитии горнорудной компании и живет в небольшом поселке Нагайбакском. После работы Айгуль решила, что вполне может несколько дней в неделю посвящать заполнению данных.

«Я на днях записалась в волонтеры. Никогда этим не занималась, а тут решила, что, наверное, смогу быть кому-то полезной. Сама переболела, очень долго и серьезно, поэтому считаю, что с этим ковидом надо бороться всем сообща и враз», — смело заявляет Айгуль Газизовна.

Пенсионерка Гульжада Сулейманова из деревни Слюда — инвалид второй группы. Признается, что и она не смогла пройти мимо призыва помочь медикам.

«Я сама с детства по больницам езжу, и всегда мне помогают люди. А тут как не помочь? Времени у меня достаточно, на „Госуслугах“ профиль есть, компьютер есть. Когда могу, делаю. Это не подвиг, но тоже маленькая помощь», — признается женщина.

Задача волонтеров состоит во внесении данных. Из дома они могут заполнять таблицы, которые не относятся к личным данным. Или помогать людям зарегистрироваться на сайте госуслуг. В поликлиниках и пунктах вакцинации добровольцы помогают жителям в заполнении анкет, возможно, проверяют температуру, масочный режим на входе.



В Челябинской области движение волонтеров разрастается с каждым днем. Люди приходят на помощь в самых стандартных жизненных ситуациях: приносят продукты пожилым, помогают в заполнении анкет, документов, участвуют в благотворительных мероприятиях.