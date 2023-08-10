На Южном Урале набирают популярность корпоративные программы укрепления здоровья

Уже 400 организаций заботятся о сотрудниках

400 организаций в Челябинской области уже внедряют корпоративные программы «Укрепление здоровья работников». Об этом в личном телеграм-канале сообщает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Каждому руководителю выгодно, чтобы в его коллективе было как можно меньше больничных листов, а у сотрудников сохранялось хорошее самочувствие на рабочем месте», — пишет политик.

Все программы разные и учитывают профессиональные риски. Где-то работникам предлагают вакцинацию от гриппа и регулярную проверку давления. Где-то следят за снижением употребления соли в рабочих столовых, за соблюдением питьевого режима, запрещают курить.

«Рекомендую руководителям компаний разного уровня взять на вооружение корпоративные программы по укреплению здоровья работников. Даже эти несложные меры могут дать очевидный экономический эффект в виде снижения рисков сердечно-сосудистых, инфекционных и других заболеваний», — считает Ирина Гехт.

Из 400 программ 381 программа реализуется в бюджетных учреждениях и 19 — на промышленных предприятиях.