На Южном Урале на акции «Сад памяти» посадили 550 тысяч деревьев

Каждое дерево — живой памятник погибшим в Великой Отечественной войне

Более 550 тысяч молодых деревьев посадили в Челябинской области в ходе международной акции «Сад памяти», сообщили сегодня, 13 мая, в правительстве региона. До конца акции, которая продлится до 22 июня, на Южном Урале планируется посадить почти миллион деревьев.

Акция «Сад памяти» проходит в России и за ее пределами уже в третий раз. Ее цель — посадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Посадки, приуроченные к 77-летию Победы, уже прошли в Карталинском, Варненском, Нагайбакском, Чебаркульском, Красноармейском, Октябрьском, Пластовском и Увельском районах, а также в селе Миасском, Усть-Катаве и Челябинске.

«Международная акция „Сад памяти“ продлится до 22 июня. Участие в ней может принять любой желающий. Все точки высадки деревьев доступны на официальном сайте садпамяти2022.рф»,— сообщили в правительстве Челябинской области.

Всего в рамках проекта на территории региона планируется высадить 970 тысяч деревьев.