На Южном Урале на 40% выросло количество дел о взыскании долгов по кредитам

Судебные приставы ведут более 375 тысяч таких исполнительных производств

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области подвело итоги работы ведомства за 2023 год. Отдельные факты сегодня, 16 февраля, приводит в личном телеграм-канале региональный омбудсмен Юлия Сударенко.

В 2023 году на исполнении судебных приставов находилось более 3,4 млн исполнительных производств.

«Как и в предыдущие годы, большинство — о взыскании кредитной задолженности с физических лиц. Таких дел было 375 тысяч 268, что на 40,74% больше, чем в 2022 году. К сожалению, закредитованность населения с каждым годом только растет», — отмечает Юлия Сударенко.

Вместе с этим растет и нагрузка на судебных приставов-исполнителей, сейчас она превышает установленную в 22 раза.

Сумма взысканных средств в пользу физических лиц в прошлом году возросла на 700 млн рублей и составила 4,5 млрд рублей.