Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области подвело итоги работы ведомства за 2023 год. Отдельные факты сегодня, 16 февраля, приводит в личном телеграм-канале региональный омбудсмен Юлия Сударенко.
В 2023 году на исполнении судебных приставов находилось более 3,4 млн исполнительных производств.
«Как и в предыдущие годы, большинство — о взыскании кредитной задолженности с физических лиц. Таких дел было 375 тысяч 268, что на 40,74% больше, чем в 2022 году. К сожалению, закредитованность населения с каждым годом только растет», — отмечает Юлия Сударенко.
Вместе с этим растет и нагрузка на судебных приставов-исполнителей, сейчас она превышает установленную в 22 раза.
Сумма взысканных средств в пользу физических лиц в прошлом году возросла на 700 млн рублей и составила 4,5 млрд рублей.