На Южном Урале создадут единую цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса

Также будет проработан вопрос кадров в индустрии туризма и сервиса

Спорт, отдых и внутренний туризм — важные аспекты развития региона. В обращении к депутатам Заксобрания Алексей Текслер предложил создать единую горнолыжную цепь от Аши до Миасса.

«Туризм — это один из драйверов роста в экономике. Наши национальные парки, горы, озера уже сегодня привлекают огромное количество гостей. Мы комплексно подходим к развитию туристических территорий, внедряя современную инфраструктуру, при этом сохраняя баланс между человеком и природой», — сказал губернатор Челябинской области.

По программе субсидирования с 2023 года создано 553 современных номера в 14 муниципалитетах области. Челябинская область активно участвует в развитии туристической макротерритории «Большой Урал» вместе с регионами-соседями.

«У нас есть все возможности реализовать уникальный для нашей страны проект — сформировать единую цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса. Включить в нее „Аджигардак“ и „Завьялиху“, которые мы модернизируем совместно с инвесторами, а также уже зарекомендовавшие себя среди профессионалов и любителей горнолыжного спорта курорты „Евразия“ в Кусе и „Солнечная долина“ в Миассе», — сказал губернатор.

Также глава региона напомнил о разработке мастер-плана по развитию нацпарка «Зигальга» и села Тюлюк. В село проводят газ, и начато строительство асфальтированной дороги. Помимо этого, в 2025 году начнется строительство асфальтированной дороги в нацпарк «Зюраткуль» и завершится асфальтирование на Черную скалу в Златоусте.

Алексей Текслер поручил главному управлению по развитию туризма и министерству образования и науки провести оценку кадровой потребности Челябинской области в квалифицированных специалистах в индустрии туризма и сервиса.

«Проработать вопрос использования механизмов профориентации, повышения производительности труда, а также возможности проекта „Профессионалитет“», — поручил губернатор.