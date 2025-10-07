На Южном Урале молодая семья купила старинный дом и ведет блог о ремонте

Пара выбрала жизнь в деревне вместо городской суеты

«Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик-мурлыка, муж работящий — вот оно счастье! Нет его слаще», — пела Забава в мультфильме «Летучий корабль». Казалось бы, это всего лишь строчки из старой сказки. Но для Натальи и Сергея Гордиевских — это сценарий собственной жизни. Семья купила деревенский дом с 90-летней историей и начала его реставрировать. О мечтах, ремонте, семье, жизненных ориентирах и деревенском рум-туре, залетевшем на полтора миллиона просмотров Наталья рассказала корреспонденту ИА «Первое областное».

Наталья родилась и выросла в маленьком поселке Зерновой Уйского района. После обучения в университете, она вернулась с домой к родителям с полугодовалой дочкой на руках. Они прожили в деревне три года и тогда девушка точно поняла, где ее место.

«Я поняла, что деревня — это моё. Я не хочу жить в мегаполисе, я не хочу работать в мегаполисе. Я хочу быть деревенским человеком», — вспоминает она.





Она работала в сельской, а затем в районной библиотеке, пока ей не предложили занять кресло главного редактора местной газеты. Именно в этот момент в ее жизни появился Сергей. Свела влюбленных, кстати, журналистика. Она была без пяти минут главным редактором газеты «Колос», он — корреспондентом «Карталинской нови».

Мечта, которая за два дня превратилась в реальность

Наталья переехала к Сергею и вместе они стали жить и мечтать. Через полгода они поженились. О покупке дома Наташа и Сергей стали задумываться сразу, но варианты, которые попадались не западали в душу. То самое объявление попалось случайно.



«Я наткнулась на дом в селе Анненском. Мы часто туда ездили гулять с детьми. Я просто в шутку скинула это объявление Сергею. Дом стоил 220 тысяч, а у нас как раз были накоплены 210», — рассказывает Наталья.

Супруги посмотрели дом и сразу влюбились — близ соснового бора, русская печь, высокие потолки, вид на лес и собственная баня во дворе. Правда, внутри не было воды и туалета. Решающим аргументом «за» стал декрет Наташи — она ждала вторую дочку:

«Мы расписали на листочке „за“ и „против“. Жирным пунктом „за“ встал мой декрет. Мы решили, что лето с ребенком в лесу будет лучше, чем в душной квартире».





Через два дня дом был их. Проведенное там лето убедило, что это то, что нужно.

Как «рум-тур по-деревенски» собрал полтора миллиона просмотров

Наталья всегда вела личную страницу, но мыслей о блоге не было. Все изменил простой и честный «рум-тур по-деревенски», который она смонтировала и опубликовала.

«Я выложила его с личной странички в январе 2025 года. Оно залетело на полтора миллиона просмотров. Для ВКонтакте это космические цифры», — вспоминает она.

Видео набирало сотни тысяч просмотров за часы. Девушка поняла, что интересует зрителя. Так их семейная стройка стала публичной.





От дачной мечты к переезду

Изначально пара не планировала жить в доме круглый год. Но после первой проведенной зимы и с приближением школьного возраста старшей дочки Миланы, решение пришло само собой.

«Мы поняли, что мы так сильно любим наш домик, что хотим там жить. Мы хотим растить детей, состариться там, выращивать огород, курочек, заняться своим семейным делом», — делится Наталья.

Они отказались от идеи строить новый дом и решили реконструировать старый. Здание с 90-летней историей начало преображаться: Сергей ушел в декретный отпуск, чтобы полностью посвятить себя стройке, а Наташа вернулась в город с детьми.

«Мы шутим, что по плану я должна была провести декрет в деревне, а вышло наоборот», — смеется она.

«Рустик» в своем доме вместо квартирного минимализма

Работы было невпроворот. Первые месяцы ушли на демонтаж и вывоз гор мусора. Главным творческим решением стал стиль «рустик». Со стен сняли старую штукатурку, чтобы обнажить бревна. Сергей долго и кропотливо шлифовал их, после чего покрыл лаком. Теперь стены из натурального дерева — главная фишка интерьера.





Во время разбора старых вещей, конечно, не обошлось без интересных находок. Например, старинный буфет (ему около 100 лет), венские стулья, комод, шкаф, пластинки, фотографии и даже посуда. Панцирная кровать стала классным батутом для детей.





Контент с реставрацией домов и квартир с историей плотно вошел в современную повестку. В целом, в России наблюдается тренд, как молодежь уезжает в деревню и строит свой маленький мир.

«Люди возвращаются к истокам. И честно, мне кажется, это здорово», — заключает Наталья.

Теперь в планах у пары — зимовка в своем доме. Уже в компании не только с детьми, но и собакой. Их история показывает, что настоящее богатство не измеряется квадратными метрами, оно там, где по-настоящему счастлива твоя семья. А вид на лес из собственного окна, пахнущего деревом и свежестью, становится лучшей наградой за смелость.



А свечка из песни Забавы уже горит в их окне, освещая путь к своему, настоящему счастью.



