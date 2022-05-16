На Южном Урале многодетные матери выходят на пенсию раньше срока

С начала года этим правом воспользовались 94 женщины

В первом квартале 2022 года 94 многодетные матери из Челябинской области воспользовались своим правом досрочного выхода на пенсию, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

По российским законам родившая пятерых и более детей женщина может уйти на пенсию в 50 лет. Если женщина родила четверых, то на четыре года раньше нового пенсионного возраста, а если троих детей, то на три года раньше нового пенсионного возраста.

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа и заработать 30 пенсионных коэффициентов.

«Мамам следует обращаться в органы ПФР заранее для предварительной оценки права на досрочное назначение пенсии. Сделать это можно за пять лет до предполагаемого выхода», — замечают в пресс-службе.

При определении права на досрочное назначение пенсии учитываются не только родные, но еще и усыновленные дети. Правда, необходимо, чтобы факт усыновления имел место до достижения детьми восьмилетнего возраста.

Если в семье живут дети от разных родителей, за воспитание пасынков и падчериц право на досрочное назначение пенсии возникнет только в случае официального усыновления детей.