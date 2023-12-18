В Челябинской области меняются правила выплаты пособия на ребенка до 1,5 лет

Родителям разрешили получать деньги от государства и работать

С 1 января 2024 года на Южном Урале, как и по всей России, изменятся правила выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом в личном телеграм-канале сообщает детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова.

Сейчас родитель стоит перед выбором: либо сидеть в декрете и получать пособие от государства, либо работать. С 1 января можно будет работать и получать пособие одновременно.

«Все мы давно ждали этих поправок в законодательство, говорили о том, что родителей, которые занимают активную жизненную позицию, работают, тоже необходимо поддерживать. И вообще, на мой взгляд, это неправильно, когда родителей ставят перед выбором: получать пособие или работать. У каждого свои возможности, и форма работы бывает разная. Кто-то работает удаленно, кто-то готов трудиться на полставки, а у кого-то может быть нужда выйти на полный рабочий день», — замечает Евгения Майорова.

Кстати, семьям, которые получают единое пособие на детей и оформляли его в числе первых, в декабре-январе нужно подать заявление на продление выплаты.

Также в Челябинской области пересчитают размер единого пособия на детей.

