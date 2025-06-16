На Южном Урале мать два года боролась за право забрать родного ребенка из детского дома

Вернуть малышку помог социальный проект по сбережению семей «Вызов»

Анна Лошкова из Челябинской области два года боролась за право забрать из детского дома родную дочь. Вику отобрали, когда ей было всего два года. Отец малышки отнесся к этому равнодушно, а мать решила изменить свою жизнь, чтобы воспитывать кроху самостоятельно. Женщину поддержали специалисты проекта «Вызов», который направлен против социального сиротства.

«Уже на следующий день после того, как Вика поступила в наш центр, к ней пришла ее родная мама. Все два года Анна приходила к дочери, интересовалась ее делами», — рассказывает директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гнездышко» Сергей Машков.

Анна Лошкова прошла долгое лечение от опасной зависимости, оплатила начисленные ей алименты и подала в суд на восстановление родительских прав.

«Несколько судов отказали мне в восстановлении. Но я не отчаивалась. Каждый отказ только добавлял сил. Я жила надеждой быть рядом с дочерью», — замечает Анна.

Специалисты проекта «Вызов» помогли женщине собрать документы и пройти непростой путь до победного конца.

«Если родители хотят решить свою проблему, если они выполняют рекомендации наших специалистов, то команда проекта помогает им взаимодействовать с медицинскими, некоммерческими организациями и даже оказывает благотворительную помощь. Специалисты проекта „Вызов“ не бросают семьи и после возвращения детей домой», — говорит уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

По словам омбудсмена, эксперты уже выстроили алгоритм работы в случае, если ребенок уже попал в стационарное учреждение. Сейчас специалисты ищут новые способы профилактики социального сиротства, чтобы дети не покидали родные семьи.