Анна Лошкова из Челябинской области два года боролась за право забрать из детского дома родную дочь. Вику отобрали, когда ей было всего два года. Отец малышки отнесся к этому равнодушно, а мать решила изменить свою жизнь, чтобы воспитывать кроху самостоятельно. Женщину поддержали специалисты проекта «Вызов», который направлен против социального сиротства.
«Уже на следующий день после того, как Вика поступила в наш центр, к ней пришла ее родная мама. Все два года Анна приходила к дочери, интересовалась ее делами», — рассказывает директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гнездышко» Сергей Машков.
Анна Лошкова прошла долгое лечение от опасной зависимости, оплатила начисленные ей алименты и подала в суд на восстановление родительских прав.
«Несколько судов отказали мне в восстановлении. Но я не отчаивалась. Каждый отказ только добавлял сил. Я жила надеждой быть рядом с дочерью», — замечает Анна.
Специалисты проекта «Вызов» помогли женщине собрать документы и пройти непростой путь до победного конца.
«Если родители хотят решить свою проблему, если они выполняют рекомендации наших специалистов, то команда проекта помогает им взаимодействовать с медицинскими, некоммерческими организациями и даже оказывает благотворительную помощь. Специалисты проекта „Вызов“ не бросают семьи и после возвращения детей домой», — говорит уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.
По словам омбудсмена, эксперты уже выстроили алгоритм работы в случае, если ребенок уже попал в стационарное учреждение. Сейчас специалисты ищут новые способы профилактики социального сиротства, чтобы дети не покидали родные семьи.