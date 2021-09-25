На Южном Урале кузнец собрал самолет в гараже и планирует подняться в небо

Алексей Жудин рассказал Первому областному информагентству о своей тяге к высоте и прекрасному

Алексей Жудин — рабочий с душой художника. Шесть лет назад он попробовал мастерить из металла, и это увлечение прославило его далеко за пределами родного села Большой Куяш.

В юности у Алексея не было тяги к кузнечеству. Изобретением техники Жудин также не грезил. Но несмотря на суровую специальность слесаря, полученную в училище, в молодые годы успешно обучался в художественной школе.





Нелегкая жизнь в уральской провинции не позволила появиться на свет второму Да Винчи: судьба готовила молодому слесарю переезды и работу на тяжелом производстве. Однако под грязной робой Алексей сохранил чистое творческое начало.

«Шесть лет назад знакомый попросил сделать для него станок. Я удивился, но за работу взялся без страха. Так все и завертелось», — делится Алексей.

Вслед за станком последовал новый заказ, за ним еще два. Дело, пусть и с переменным успехом, встало на поток. Новых клиентов Жудину приносило «сарафанное радио» — заказчики оценили его работы, выполненные с душой.





Сейчас мастеру 60 лет. Он живет в частном доме и в свободное время по-прежнему творит в собственной мастерской. Одна из главных работ — кованый орел в настоящую величину. Птицу Алексей делал на протяжении года: изучил в интернете анатомию орла, чтобы достоверно воссоздать пропорции, сам нарисовал чертежи. Элементы, например два крыла, пришлось выковывать из больших бесформенных металлических заготовок.

«Не было здесь какого-то тайного смысла или идеи. Просто захотел и сделал. Представил орла, по этой картинке чертеж и сделал», — говорит мастер.

Родные дети по стопам Алексея не пошли, но внучка творчеством деда интересуется. Она подсказала кузнецу сделать для орла подставку в форме змеи. Большую змею, извивающуюся на камне, словно живую, мастер изготовил из куска ненужной трубы.

Еще один амбициозный проект Алексея — забор для собственного участка. Идея дизайна навеяна мотивами русских сказок и былин. Витиеватые узоры ограды уже украшает русалка из Лукоморья, а в ближайшее время должны появиться знаменитые былинные богатыри.









Во дворе дома у мастера фигур немного — большая часть сделаны на заказ. Почти все уезжают в крупные города. К примеру, не так давно Алексей отправил кованые ворота в Челябинск. И хотя вознаграждение за одно изделие может выйти приличным, стабильным заработком это назвать нельзя — заказы могут не поступать месяцами.

По словам Алексея, это не имеет большого значения.

«С кузнечеством я буду заканчивать. Сделаю только последнюю работу — грифона в человеческий рост. Устал я просто, уже не так интересно. Тем более есть чем и без этого заняться», — делится мужчина.

Если Большой Куяш потеряет известного кузнеца, то определенно приобретет амбициозного изобретателя. За свою жизнь Алексей из подручных деталей собрал 15 машин. Но прославил Жудина как знатока техники с неординарным мышлением собранный собственными руками небольшой трактор.

Мастер много лет назад создал его из деталей разных автомобилей, преимущественно «Запорожца» и 969-го ЛуАЗа. Трактор получился функциональным и надежным: десятилетия спустя Алексей на самоделке и снег чистит, и дрова возит. Конечно, было бы странно, если бы сложная техническая разработка, созданная прирожденным художником, обошлась без эстетики — на капоте трактора красуется знаменитая красная «капля» от Москвича-403.





Две самые невероятные разработки уральского мастера я приберег на конец. Алексей Жудин в своей мастерской создал два работающих самолета. Я сам поверил в это не сразу.

В 38 лет, наигравшись с разработками самодельных станков и тракторов, Алексей замахнуться очень высоко. Примерно на пару тысяч метров — именно на такой высоте летают бипланы.

«Меня к авиации всегда тянуло. Небо казалось таким недосягаемым, но от того еще больше желанным», — говорит мастер.

Загоревшись идеей, простой сельский рабочий самостоятельно создал чертежи и приступил к работе. На участке он собрал деревянный корпус и обтянул его защитным материалом. В качестве силового аппарата выбрал двигатель от мотоцикла «Урал». Работы велись четыре года. За это время все село успело узнать о мечте Жудина.

Первый вылет должен был стать торжественным. На поле Алексей пригласил всех знакомых.

«Было очень трепетно видеть готовую машину, способную взлететь. Я был в восторге, когда сел в кабину и смог немного поездить по полю, прежде чем вставать на импровизированную взлетную полосу», — вспоминает Жудин.

Небо самолету было не суждено увидеть: на взлете шасси подвело, машину повело в сторону, и она врезалась в препятствие. Корпус сильно повредился — выйти на вторую попытку было нельзя.









Неудача лишь добавила азарта. Спустя год Алексей приступил к работе над новым самолетом, теперь уже из металла и с мотором от ИЖа. Машина сейчас практически готова, но с десяток лет висит в амбаре у мастера со снятыми винтом и крыльями. Почему — до конца не ясно и самому Алексею. Говорит, просто руки не доходят привести все в финальный вид и вновь вернуться на взлетную полосу.





Надеюсь, я еще напишу репортаж из Большого Куяша, где простой уральский мастер своим старанием и трудолюбием покорит небо. Корреспондентов нашего информагентства Жудин пообещал пригласить на будущий первый вылет.