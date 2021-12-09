На Южном Урале капитально отремонтировали ФАП областной больницы Чебаркуля

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Алтынташ привели в порядок по федеральной программе

Обновленный фельдшерско-акушерский пункт в деревне Алтынташ Чебаркульского района готов к приему пациентов. В ФАПе завершили капитальный ремонт по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



В ФАПе областной больницы Чебаркуля отремонтировали кровлю, систему водоснабжения, сантехническую комнату, крыльцо, стены и потолок, установили пластиковые окна, электронагреватель, заменили электропроводку, двери и пол.

«На работу теперь бегу как на праздник. Тепло, светло, горячая вода — очень приятно находиться на своем рабочем месте. Изменения радуют неимоверно всех жителей деревни, такие обновления всем на пользу! Спасибо всем большое! Теперь у нас есть уютный и красивый ФАП», — говорит фельдшер ФАПа деревни Алтынташ Венера Приданникова.

По словам главного врача областной больницы Чебаркуля Александра Локтева, государственная программа модернизации первичного звена — реальная возможность привести в эстетический порядок все ФАПы Чебаркульского района.

«Завершаются ремонты в деревнях Болотово, Зауралово, Темир. На других объектах ремонтные работы впереди. Это очень радует, мы видим движение вперед», — отметил Александр Локтев.

Программа по модернизации первичного звена в Челябинской области стартовала в 2021 году. Она продлится до 2025 года и включит в себя несколько направлений: капитальный ремонт и строительство новых объектов здравоохранения, оснащение автопарка и покупку нового медицинского оборудования.

По данным регионального Минздрава, программа затрагивает всю первичную медико-санитарную помощь, которая располагается в основном в центральных районных больницах сельских местностей. Речь идет о ФАПах, амбулаториях, офисах врачей общей практики, поликлиниках и даже целых комплексах в городах и районах. Ее основная цель — обеспечить доступность и качество медицинской помощи в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек.