На Южном Урале изменили условия назначения детских выплат

Чиновников обязали сократить срок принятия решений

В Челябинской области сократили срок, в течение которого органы соцзащиты должны принимать решение о выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка, а также денежных средств на содержание и на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь решение должно приниматься в течение пяти дней, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Решение принято на последнем заседании Заксобрания области.

«Нами проводится планомерная работа по совершенствованию системы предоставления мер социальной поддержки. Новые правила значительно улучшат качество предоставления данной услуги», — замечает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Однако срок принятия решения могут продлить на 20 рабочих дней, если ведомство получило неполный пакет документов.