На Южном Урале изменили расписание поездов в майские праздники

Четыре пригородных рейса отменили, а два перенесли на несколько дней

В праздничные дни с 1 по 11 мая на Южно-Уральской железной дороге изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.



Поезд № 6004 «Полетаево-1 — Челябинск» не будет ездить 2, 3, 9 и 10 мая, рейсы в эти дни отменили.

Поезд № 6048 «Златоуст — Челябинск» должен был отправиться в 17:43 1 и 8 мая, но оба рейса перенесли на два дня вперед. Теперь выезды состоятся 3 и 10 мая.

Маршрут поезда № 6007/6008 «Челябинск — Бишкиль» продлили до станции «Кисегач» на 2, 3, 9 и 10 мая.

В «РЖД» пассажирам рекомендуют внимательно следить за расписанием поездов и заранее планировать пригородные поездки.