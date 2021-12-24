На Южном Урале издадут справочник для бездомных

Специальное пособие уже подготовили в Челябинской епархии

Сотрудники Челябинской епархии завершили работу над специальным пособием, которое предназначено для бездомных людей. При его подготовке челябинцы опирались на справочник, выпущенный Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«Справочник расскажет людям без определенного места жительства, где они могут получить помощь. Причем в брошюре укажут церковные и светские структуры, а также организации иных традиционных конфессий, которые занимаются помощью бездомным», — замечают в епархии.

Составители справочника назовут адреса, где бездомные люди могут поесть и одеться, куда обращаться за помощью медиков, где спастись в холода, восстановить документы, найти работу и как попасть в социальный приют.

Справочник будут раздавать в тех местах, где уже помогают бездомным.

Этой осенью в Челябинске открыли православную благотворительную столовую, где можно поесть бесплатно. Столовая расположена в жилом доме на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Работу заведения курирует храм Святого Мученика Иоанна Воина.



Подробнее о столовой читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.