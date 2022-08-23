Челябинским учителям предлагают работу в Монголии и на архипелаге Шпицберген

В конце августа в регионе вырос спрос на педагогов

Количество вакансий для педагогов на Южном Урале к концу августа выросло в полтора раза. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает пресс-служба HeadHunter Урал.

«Сегодня в регионе открыто около 200 вакансий для преподавателей. Это предложения не только от классических образовательных учреждений, но и от онлайн-школ, организаций из сферы дополнительного образования и различных курсов, в том числе творческих. Средняя предлагаемая заработная плата составляет 32 тысячи рублей»,

— отмечают в HeadHunter.

Отдельные вакансии предполагают переезд в другие страны. К примеру, через платформу HeadHunter ищут учителя начальных классов с переездом в Монголию. Педагогу со стажем не менее десяти лет предлагают зарплату от 75 000 рублей. А в школу поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген нужен преподаватель математики. Учителю с опытом подготовки учеников к ГИА и ЕГЭ предлагают зарплату в 65 тысяч рублей.

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