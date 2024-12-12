На Южном Урале ищут оригинальные новогодние елки для всероссийского конкурса

Елки — победительницы региональных этапов будут сражаться за титул «Елка России»

В Челябинской области стартовал этап конкурса «Елки России». Принять участие в нем могут все города и районы Южного Урала. Организаторы регионального этапа — АНО «Региональный центр компетенций по вопросам городской среды Челябинской области» — рассказали об условиях.

Главный символ Нового года должен быть не менее 2,5 метра в высоту и находиться на территории, благоустроенной по проекту «Формирование комфортной городской среды». «Наряд» хвойного дерева тоже должен быть особенным.

«Елка должна отражать локальную идентичность Челябинской области. Поэтому важно, чтобы в композиции новогоднего украшения были изделия местных мастеров и ремесленников. Так, мы ожидаем увидеть чугунные игрушки на каслинской елке и войлочные — на кусинской», — рассказала замдиректора по развитию общественных пространств и стратегическому планированию АНО Анна Дюкова.

Заявить на конкурс свою новогоднюю елку муниципалитеты могут по почте info@gorodsreda74.ru до 23 декабря. Региональные эксперты выберут несколько самых нарядных «новогодних красавиц» и отправят на всероссийский этап.

Главный конкурс «Елки России» пройдет с 25 декабря по 13 января. Самую нарядную елку выберут россияне, онлайн-голосование будет проходить с 9 по 11 января в официальной группе федпроекта «ГородаМеняютсяДляНас». Субъекты, которые войдут в десятку лучших, получат ценные призы.

Организаторами конкурса «Елки России» выступают Минстрой России, АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, Ресурсный центр Fashion Hub и Ассоциация парков России при поддержке администрации президента РФ.