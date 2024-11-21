На Южном Урале инвалиды I группы и пенсионеры 80+ получат по 1200 рублей к пенсии

Выплата на уход является ежемесячной и будет индексироваться

С января 2025 года все инвалиды I группы и граждане старше 80 лет получат целевую надбавку к пенсии на уход. Размер выплаты — 1200 рублей. Подавать заявление на ее получение в СФР не нужно — надбавка будет начислена автоматически, сообщает пресс-служба Отделения СФР России по Челябинской области.

Сегодня данную выплату получают только те южноуральцы, кто нашел безработного опекуна и написал заявление об уходе.

Если человек получает две пенсии, то доплату назначат к одной из них.

Аналогичным образом будет преобразована выплата в размере 1200 рублей по уходу за инвалидом с детства I группы (за исключением родителей и попечителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I группы). Выплаты в размере 10 000 рублей родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства I группы, установленные до 1 января 2025 года, будут сохранены.

Надбавки будут индексироваться вместе с пенсиями.