На Южном Урале готовятся ввести спецрежим из‑за жука-короеда

Лесничие планируют масштабные санитарные рубки

Леса Нязепетровского района атаковал уссурийский полиграф — из-за жука-короеда хвойные «ржавеют» и погибают. Россельхознадзор готовится ввести карантин, сообщили в областном управлении.

Уссурийский полиграф чаще всего распространен в Сибири. Не так давно вредитель добрался до лесов Свердловской области. А сейчас он начал заражать деревья и на Южном Урале.

«Вид вредителя подтвержден лабораторно. В связи с его выявлением на территории Челябинской области в ближайшее время введут особый карантинный фитосанитарный режим»,— уточнили в ведомстве.

Обеспокоены «ржавчиной» в лесах и местные жители. На это они пожаловались губернатору Алексею Текслеру, который накануне был в Нязепетровске с рабочим визитом. По его просьбе и. о. главы ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин сообщил, что поврежденные участки уже обследованы, до конца года проведут санитарную вырубку — уберут очаги и зараженные деревья. В следующем году начнется компенсационная высадка.