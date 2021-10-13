Покров Пресвятой Богородицы: как готовят к празднику пирожки на Южном Урале

В фоторепортаже ИА «Первое областное» главный атрибут праздника — покровские пирожки: рецепт приготовления и кулинарные тонкости

14 октября православные всего мира отмечают большой церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Накануне и в день празднования в семьях готовятся к торжеству: хозяйки наводят порядок дома, надевают красивые наряды и пекут. Обязательное блюдо праздничного стола — покровские пирожки, их выпекают с разной начинкой, чаще всего для нее используя овощи свежего урожая. У нагайбаков, что проживают на юге Челябинской области, в Покров пекут особые пирожки — с начинкой из пшеничной крупы. Об особенностях их приготовления и традициях празднования информагентству «Первое областное» рассказала нагайбачка Галина Манзина из села Фершампенуаз.

В доме Алексея и Галины Манзиных из Фершампенуаза накануне праздника — суета. Хозяйка с утра готовится к предстоящему Покрову. Шутка ли — испечь сотню пирожков. Но Галину Григорьевну такие масштабы выпечки не пугают. Покровские пирожки выпекаются один раз в году, ими угощают всю семью, родных и знакомых.

«Именно нагайбаки придумали пирожки с пшеничной крупой на Покров. В моем детстве у наших соседей были жернова, и перед Покровом вся округа собиралась к ним очередь, чтобы перетереть зерно через жернова на начинку для пирожков. Сейчас все гораздо проще, я покупаю крупу в пакетиках. Моя мама запаривала крупу в кипящем молоке и томила ее всю ночь, я же опускаю пакетики в кипящую воду и через две-три минуты достаю их и заворачиваю в теплое полотенце, чтобы крупа сама „дошла“. Тогда начинка становится рассыпчатой и вкусной. Самое главное, крупу не надо разваривать», — говорит Галина Григорьевна.



У каждой хозяйки есть своя авторская «изюминка» в рецепте, у Галины Манзиной это — тертая морковь в пшеничной каше.

«Вообще, покровские пирожки готовят из овощей. Покров празднуют в октябре, все садовые и полевые работы уже завершены. К Покрову хозяйки завершают приготовления к зиме и благодарят Богородицу за урожай. Поэтому в свои нагайбакские пирожки я добавляю наш традиционный овощ — морковь, моим домашним нравится», — объясняет Галина Григорьевна.

В горячую начинку добавляют по вкусу соль и растопленное сливочное масло. Пока начинка настаивается, хозяйка готовит тесто.





«Рецепт покровских пирожков прост, продукты для них есть в каждом доме. И тесто — самое простое. На один стакан кефира я замешиваю 250 граммов растопленного маргарина или сливочного масла, добавляю щепотку соли и пол чайной ложечки соды. Все это смешиваю с просеянной мукой. Чем дольше месишь тесто, обминаешь его, — тем лучше. Оно расходится с руках, становится мягким и эластичным», — рассказывает хозяйка.

Тесто она накрывает хлопковым полотенцем и оставляет на полчаса «дойти» до нужной консистенции.





Тем временем Галина Григорьевна рассказывает о том, как празднуют Покров нагайбаки.

«Пирожков на Покров всегда пекут много, не меньше сотни на семью. Они поедаются быстро, их любят взрослые и дети. Очень хорошо, что у нас не забывают традиции празднования церковных праздников. У меня пирожки умеет печь дочь, знают и помогают их готовить внучки. Я сама почти сорок лет проработала воспитателем в детском саду. В праздник многие дети приносили нам пирожки, угощали своих сверстников. Это очень трогательно, как малыши несут маленькие пирожки, крепко держат мешочки с ними в своих ручонках. В нашем детском саду в Покров на полдник всегда пекли пирожки, а на Масленницу — блины. А мы, воспитатели, проводили, да и сейчас проводят, тематические занятия с ребятами в музее, пряли, готовили, учили обращаться с традиционной кухонной утварью нагайбаков», — говорит Галина Григорьевна.



После того, как тесто дойдет, его делят на маленькие шарики. Галина Манзина поясняет, что чем опытнее хозяйка, тем меньше у нее пирожки. На средний пирожок раскатывается лепешечка примерно пяти сантиметров в диаметре. Пирожок с начинкой защипывается особым образом: сначала просто формируется шов без прорех, чтобы не вывалилась начинка, а затем края сворачиваются так, что из них получается косичка или колосок. Галина Григорьевна говорит, что рисунок «колосок» на пирожке символизирует колос, окончание полевых работ и благодарность за хороший урожай зерновых.

«Чем чаще плетение колоска, тем искуснее хозяйка», — добавляет Галина Григорьевна, а руки умело сворачивают тесто в нехитрый узор.



Когда пирожков складывается целый противень, их ставят в теплую духовку на двадцать-тридцать минут при 180 градусах. Горячие пирожки смазывают растопленным сливочным маслом и накрывают полотенцем до остывания.

«Пирожки едят в кругу семьи, приглашают близких и друзей. Кто обмакивает пирожок в сливочное масло, кто-то наливает его в начинку, — дело вкуса», — говорит Галина Манзина.

Уже сегодня вечером в ее доме соберутся дети и внуки, чтобы отведать выпечку бабушки. А на завтра Галина Григорьевна напекла не меньше маленьких пирожков с кашей.

Пирожки уносили в церковь для освящения. Невесты торопились на службу, чтобы показать свои кулинарные способности и загадать заветное желание. После Покрова, как правило, праздновались свадьбы.

Рецепт приготовления покровских пирожков по-нагайбакски

Начинка:

пшеничная крупа — 2 пакетика,

соль по вкусу,

растопленное сливочное масло по вкусу,

две моркови на мелкой терке.

Крупу опустить в кипящую подсоленную воду, вынуть через две-три минуты после закипания. Достать крупу из пакетиков, добавить сливочное масло и морковь. Завернуть кастрюлю с начинкой в полотенце для разбухания крупы.

Тесто:

кефир — 1 стакан,

растопленный маргарин или сливочное масло — 250 граммов,

щепотка соли,

соды — 0,5 чайной ложки

просеянная через сито мука — на глаз, до мягкого нелипнущего к рукам теста.

Тесто замесить и поставить на полчаса для разбухания муки. Пирожки лепят маленького размера, с «колоском» по краю. Выпекают при 180 градусах 20-30 минут, готовые пирожки смазываются сливочным маслом.

К празднику Покрова существует масса примет:

Какая погода на Покров, такой будет и зима;

Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, с юга — мягкую, с севера — снежную;

Листья с деревьев полностью облетели — грядут сильные морозы;

Журавли улетели до праздника — зима будет лютой, а весна теплой;

14 октября не выпал снег — не выпадет до самого декабря;

Какая девушка раньше всех в храме свечу поставит, та замуж быстрее и выйдет;

За кем юноша на Покров поухаживает, к той свататься и придет;

Свадьба в Покров — к крепкому браку.

Для справки: нагайбаки – православные татары, проживающие на юге Челябинской области, в Нагайбакском районе. Представители малой народности с трепетом соблюдают традиции и обычаи. На территории Нагайбакского района действует пять музеев, где представлен быт и история нагайбаков.