На Южном Урале еще три тысячи супружеских пар получат награду «Семейное счастье»

Алексей Текслер подписал два постановления о награждении

На официальном интернет-портале правовой информации опубликованы два свежих постановления губернатора с именами супружеских пар, которые будут награждены региональным знаком отличия «Семейное счастье». В списках более трех тысяч семей. Посмотреть их можно здесь и здесь, сообщает Минсоц Челябинской области.

«До 23 мая всем супругам перечислят выплаты, размер которых в зависимости от стажа семейной жизни составляет от 50 тысяч до 150 тысяч рублей», — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Знак отличия «Семейное счастье» учрежден в Челябинской области в Год семьи для поощрения супружеских пар, создавших крепкую семью с традиционными духовно-нравственными ценностями.

Пока не все супружеские пары, подавшие заявление на награду, получили ответ. Минсоц продолжает проверять документы и готовить новые ходатайства на награждение. Всего в 2025 году знак отличия «Семейное счастье» получат около 19 тысяч пар.

Напомним, награду могут получить семейные пары, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Для этого в течение года со дня юбилея необходимо обратиться в органы социальной защиты. Награду дополняет денежное вознаграждение в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.