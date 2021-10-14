На Южном Урале еще на сутки сохранится НМУ первой степени

В ближайшие сутки в Челябинске, Коркино, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске объявлен неблагоприятный метеорежим

На Южном Урале метеообстановка способствует накоплению выбросов в приземном слое атмосферы. В Челябинском гидрометцентре ведут наблюдение за движением воздушных масс. Специалисты провели практически почасовой прогноз действия режима НМУ по городам Южного Урала. Предупреждение об НМУ появилось еще с 11 октября.



Из-за скопления промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы в районах плотной жилой застройки промышленных городов специалисты гидрометеоцентра предупредили о НМУ первой степени.



Режим НМУ первой степени продлиться с 19:00 14 октября до 14:00 15 октября на территории города Магнитогорск. С 19:00 14 октября до 19:00 15 октября предупреждение о НМУ выпущено для жителей Челябинска, Коркино, Златоуста, Карабаша. Также на это время объявлен режим НМУ первой степени по отдельным предприятиям Челябинской области.



Напомним, что 14 октября, над Челябинском нависло серое облако смога. Специалисты утверждают, что это последствия природного пожара, который произошел в соседней Свердловской области.



Автор: Степан Тимощук

