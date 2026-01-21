На Южном Урале экстренные службы перевели в режим повышенной готовности

В регионе объявлено штормовое предупреждение из‑за морозов

В отдельных районах Челябинской области температура может понизиться до −40 градусов. В регионе объявлено штормовое предупреждение, экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

«В целом коммунальная инфраструктура в регионе работает стабильно. Но там, где все же случаются инциденты, они оперативно устраняются», — отметил глава региона.

Дорожные, коммунальные службы, техника и аварийные бригады по поручению губернатора Алексея Текслера переведены в режим повышенной готовности. На трассах области вновь организованы мобильные и подвижные пункты обогрева.

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности, водителей призывают отказаться от дальних поездок. В случае нештатных ситуаций — звонить по номеру 112.



