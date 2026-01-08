В Челябинской области двое мужчин вытащили из снега 88-летнюю женщину в халате

Бабушка очень замерзла и стонала

В поселке Рощино Челябинской области двое мужчин по дороге на работу нашли в снегу пожилую женщину. К судьбе бабушки подключилась работница местной поликлиники. Чем все закончилось, читайте в материале ИА «Первое областное».

Утром 3 января Виктор Воронин и его коллега Раис спешили на смену. Они работают на одном из местных предприятий, расположенных в пригороде Челябинска, вот-вот должен был подойти рабочий транспорт. На улице мужчины услышали стон. Оказалось, что недалеко от домов на снегу лежит легко одетая пожилая женщина. Сколько она там пробыла — неизвестно, рядом с ней замело все следы.

«Она за машинами лежала в халате и в тапочках. Муж взял ключи, давай бегать по Ленина, 11, открывать подъезды. Не подошел ключ», — рассказывает супруга Виктора Настя.

В это же время на службу спешила жительница Рощино Татьяна Корякина. Она работает оператором в поликлинике. Татьяна руками отогрела женщину, та начала разговаривать. Она рассказала, что рано утром с подругой поехала в Долгодеревенское. По дороге упала, встать не смогла.

«Парни ее нашли, попытались узнать адрес, она не смогла ответить. Усадили у первого подъезда на Ленина, 11. Я вышла на работу и через 15 минут наткнулась на них. Они попросили помощи. Немного отогрела руками бабульку, она начала разговаривать. Узнала фамилию, имя, отчество и год рождения. Через своих пробили номер телефона сына, тут же позвонила ему», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Татьяна Корякина.

Мужчины, поняв, что оставляют женщину в надежных руках, вызвали такси и поехали на работу — рабочий транспорт в это время уже ушел. Сын бабушки подбежал минут через десять. К этому времени женщина пришла в себя окончательно. Ее тихонько повели домой. Туда Татьяна перенаправила и «скорую» — ведь замерзшей жительнице Рощино наверняка требовалась медицинская помощь.

Татьяна выложила пост с благодарностью мужчинам в местный паблик, чтобы люди узнали о добрых делах и им стало теплее. Пост нашел большой отклик среди рощинцев.