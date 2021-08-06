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12 августа пройдет второй этап отбора получателей субсидий

В министерстве соцотношений Челябинской области идет отбор социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии для реализации их программ. Из 55 принятых заявок 46 допущены к участию во втором этапе, который пройдет 12 августа. Затем Минсоц сформирует рекомендации для дальнейшего отбора, сообщает пресс-служба ведомства.

«Летом министерством социальных отношений Челябинской области был дан старт конкурсу среди социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области на предоставление субсидий для реализации социально значимых программ в 2021 году. С 15 июня по 14 июля принимались документы для участия в конкурсе. Было представлено 55 заявок, 46 из которых допущены к участию во втором этапе отбора. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия сформирует рекомендации по отбору организаций для получения субсидий на реализацию социально значимых проектов», — рассказали в пресс-службе министерства.

Списки победителей будут опубликованы на официальном сайте министерства.