На Южном Урале до середины недели сохранятся последствия продолжительных пожаров

Предприятия области снизят выбросы на 40%

В ближайшие двое-трое суток в области сохранится дымка от природных пожаров в Якутии. Из-за этого негативного влияния на атмосферу промышленные предприятия Челябинска снизят выбросы на 20 — 40%. К такому решению промышленники пришли на совещании с министром экологии Челябинской области Сергеем Лихачевым, сообщает пресс-служба ведомства.

В Якутии леса горят уже почти месяц. Последствия пожаров южноуральцы испытывает второй день. Дымка замечена также в регионах Сибири и Урала. По данным, регионального Минэкологии, влияние пожаров Якутии уже ощущаются на Северном полюсе, в Китае, Монголии и Казахстане.

Чтобы последствия пожаров не ухудшили состояние воздуха в Челябинске, министр экологии Сергей Лихачев провел совещание с промышленниками города.

«По итогам совещания было принято решение снизить выбросы промышленными предприятиями более чем на 20 −40%, а также усилить все необходимые мероприятия по снижению негативного влияния на атмосферный воздух. На данный момент уже многие предприятия работают в „щадящем“ режиме. Например, завод „Техно“ остановил одну линию производства продукции, на других линиях идет выпуск продукции с низким содержанием вредных веществ, также запланирована остановка еще одной технологической линии и остановка вспомогательного оборудования. А на ЧМК обеспечат работу предприятия, как при НМУ 2 степени», — прокомментировали в министерстве.

«Мечел-Кокс» перешел на пониженное производство, ЧЭМК, помимо мероприятий по снижению, дополнительно приостановили работу 4 печей. До 50% снизит производственную нагрузку «Фортум», Челябинский цинковый завод приостановит работу 2 печей, сообщили в Минэкологии.