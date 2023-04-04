На Южном Урале детдомовцы шьют одежду для детей, попавших в больницу

В проекте, который поддержан Фондом президентских грантов, участвуют подростки из трех городов

Подростки из Челябинской области участвуют в проекте «Дети для детей», который поддержан Фондом президентских грантов. Воспитанники детских домов шьют одежду для маленьких пациентов, которые попадают в городские больницы.

«Ситуации, знаете, бывают разные. У кого-то нет запасной чистой одежды, к кому-то мама не может приезжать каждый день с пакетом чистых вещей. Наши ребята сошьют 150 разных комплектов, а потом медики будут дарить их своим пациентам, которые оказались в трудной жизненной ситуации»,

— рассказал ИА «Первое областное» руководитель проекта директор благотворительного фонда «Милосердие74» Михаил Кирпичев.

В проекте участвуют три детских дома и три больницы из Каслей, Кыштыма и Карабаша. На деньги Фонда президентских грантов уже закуплены швейные машины, ткань. Школьников обучили азам швейного мастерства, и они уже приступили к созданию ярких комплектов. Кстати, модели одежды разработали молодые дизайнеры из Озерска. А логотипы, которые нанесут на одежду, придумали сами ребята-детдомовцы. Перед вступлением в этот проект они прошли курсы графического дизайна.

Ребята планируют изготовить 80 зимних комплектов, которые включают футболку, бермуды и брюки, а также 70 летних комплектов — футболки и шорты. Комплекты будут разных размеров, чтобы медики могли выдавать их и детсадовцам, и подросткам. Одежду передадут в больницы в июне.

Также ребята смогут сшить по футболке для собственного гардероба и украсить одежду своим логотипом.