На Южном Урале дан старт викторине «Всей семьей — за Челябинск!»

В призовом фонде более трех сотен подарков, в том числе три квартиры и автомобиль

В Год семьи в столице Южного Урала общественная организация «Наш город» проводит викторину «Всей семьей — за Челябинск!». Викторина направлена на формирование семейных ценностей и традиций, а также способствует развитию творческого потенциала челябинцев, говорят в оргкомитете.

В призовом фонде викторины — более трех сотен подарков, в том числе холодильники, ноутбуки и смартфоны, три квартиры и автомобиль.

Для участия в викторине жители Челябинска старше 18 лет должны заполнить бланк, ответить на три вопроса, указать свои имя, фамилию и номер телефона. Часть бланка с ответами можно будет отдать специальным волонтерам с 15 по 17 марта. Найти их можно будет в спецпунктах, обустроенных рядом с избирательными участками.

«Выборы традиционно становятся еще одной точкой семейного сближения. Поэтому мы постарались организовать пункты проведения викторины наиболее удобно — рядом с местами голосования. Тем более что и цели у нас схожие: пробуждать общественную активность, делать людей ближе друг другу», — говорит координатор викторины Марина Сазонова.

Узнать волонтеров можно будет по брендированной одежде.

Розыгрыш призов пройдет в эфире Областного телевидения 16, 17 и 19 марта. Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте ВИКТОРИНА74.РФ.