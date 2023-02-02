На Южном Урале будет зажжен «Огонь Победы»

«НОВАТЭК-Челябинск» объявил о старте патриотического проекта «Огонь Победы»

Проект включает комплекс мероприятий в память о Великой Победе, в том числе благоустройство и ремонт мемориальных объектов в честь героев войны. За восемь лет газовая компания помогла восстановить 65 мемориалов на территории Челябинской области.

Целевое финансирование на восстановление памятников осуществляется по итогам конкурса на соискание премии «Огонь Победы». С условиями можно ознакомиться на веб-сайте компании.

Официальные письма о начале заявочной кампании на участие в конкурсе направлены главам муниципальных образований региона. Заявки принимаются с 1 февраля по 31 марта 2023 года.

Проект реализуется в партнерстве с медиахолдингом «Первый областной».