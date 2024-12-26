На Южном Урале бойцов, которые выполняют задачи в Курской и Белгородской областях, приравняли к участникам СВО

Они смогут получать областные единовременные выплаты

В Челябинской области военнослужащих, которые выполняют контртеррористические задачи в приграничных территориях, приравняли к участникам спецоперации. Сегодня, 26 декабря, депутаты Заксобрания поддержали закон, подготовленный министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера, сообщает пресс-служба Минсоца.

Напомним, тема о необходимости уравнять в праве на льготы участников действий в Курской и Белгородской областях и участников СВО прозвучала в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря 2024 года.



Так, устанавливается право на получение военнослужащими единовременных выплат: 300 тысяч рублей в случае ранения, 500 тысяч — в случае установления инвалидности и 1 миллиона рублей — в случае смерти военнослужащего (добровольца).

Помимо расширения категорий получателей, право на получение единовременных выплат распространили на граждан, которые заключат контракт с Минобороны РФ (Росгвардией) либо поступят в добровольческие формирования в срок до 31 декабря 2025 года. До этой же даты продлили предоставление единовременной соцвыплаты на установку внутридомового газового оборудования семьям граждан, заключивших контракт с МО РФ.