На Южном Урале больного туберкулезом принудительно уложили в больницу

Чтобы начать лечение, медики подали на мужчину в суд

Судебные приставы Чесменского района исполнили судебное предписание и принудительно отправили местного жителя, больного туберкулезом, лечиться в тубдиспансер. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Мужчина отказывался лечиться, тогда Чесменская районная больница обратилась в суд с требованием принудительной госпитализации гражданина. Иск удовлетворили.

«Приставы вызвали больного в подразделение, ознакомили с процессуальными документами, предупредили о возможных последствиях неисполнения требований судебного пристава и вызвали медиков районной больницы. Мужчина на машине скорой помощи был доставлен в противотуберкулезный диспансер»,— рассказывают в пресс-службе.

Во время визита больного к судебным приставам сотрудники были в медицинских масках.