На Южном Урале более 215 тысяч детей получат подарки, игрушки или наборы

Новогодние подарки будут вручать на елках

В предновогодние дни в Челябинской области проходит масштабная акция по вручению праздничных подарков детям, нуждающимся в особой поддержке. В этом году сладкие наборы и игрушки получат свыше 215 тысяч маленьких южноуральцев, сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Текслер.

В число получателей войдут дети из семей участников специальной военной операции, ребята из многодетных семей, а также дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Особое внимание организаторы уделили детям с ограничениями по здоровью: для тех, кому сладкое противопоказано, подготовлены специальные полезные подарки.

«Вручать их будем на праздничных представлениях во всех районах области. Если ребенок не сможет прийти на елку, то подарок его взрослым представителям можно будет получить в управлении социальной защиты по месту жительства», — пояснил губернатор.

Хорошей возможностью подарить праздник детям глава региона также назвал акции «Елка желаний» и «Снеговики-добряки».