На Южном Урале более 2,5 тыс. многодетных семей взяли выплату взамен участка

В 2025 году их стало больше на 127

Более 2500 многодетных семей в Челябинской области воспользовались правом на получение денежной выплаты вместо земельного участка. Об этом на заседании комитета Законодательного собрания по строительной политике и ЖКХ сообщила министр социальных отношений региона Наталья Лугачева, передает сайт Минсоца.

«Выплата взамен предоставления земельного участка — это один из видов финансовой поддержки, который помогает многодетным семьям быстрее решить жилищный вопрос. Когда в регионе действуют альтернативные меры поддержки, у семей есть выбор — получить землю или вложиться в готовое жилье», — пояснила министр.

В 2025 году на эти цели в бюджете области предусмотрено более 61 миллиона рублей. В следующем году финансирование увеличится до 74 миллионов рублей. Одновременно вырастет и размер выплаты: с текущих 312 тысяч рублей до 324 480 рублей после индексации на 4%. Поддержка семей с детьми — один из приоритетов нацпроекта «Семья».

В 2025 году выплату уже получили 127 многодетных семей. Средства можно направить на оплату жилья по договору купли-продажи или долевого участия, на первоначальный взнос по ипотеке или погашение жилищного кредита.

Право на выплату имеют многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей до 23 лет, обучающихся очно. Для получения поддержки семья должна состоять в очереди на земельный участок, быть признанной нуждающейся в жилье и проживать в области не менее семи лет.

Подать заявление на получение выплаты можно через Единый портал госуслуг или в управлении социальной защиты населения по месту жительства.