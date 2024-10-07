На Южном Урале более 120 тысяч гектаров пашни вернули в сельскохозяйственный оборот

Это итоги последних семи лет работы

В Челябинской области ведется плановая работа по возвращению участков пашни в сельскохозяйственный оборот. Только за последние семь лет возвращено более 123 тысяч гектаров, сообщил председатель комитета по аграрной политике Законодательного собрания области Вячеслав Евстигнеева.

«Президент Путин поставил задачу увеличить объем сельскохозяйственного производства к 2030 году на 25 процентов. Одним из факторов, напрямую влияющих на развитие агропромышленного комплекса, является вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Работа в этом направлении в Челябинской области ведется с 2017 года», — рассказал Евстигнеев.

Сельхозпроизводители, вовлекающие в оборот бывшие сельхозугодья, получают поддержку из областного бюджета. На эти цели уже направлено около 121 миллиона рублей. Поддержка оказывается в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».

Кроме того, государство ставит на кадастровый учет новые участки, которые будут предоставлены в аренду или реализованы сельхозпроизводителям.

Кстати, с этого года при представлении данных о зерне в системе ФГИС «Зерно» необходима привязка к полям, с которых собран урожай. Поэтому в регионе проводится работа по формированию Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения.