На Южном Урале более 100 шаров с детскими мечтами украсили «Елку желаний»

Губернатор Челябинской области призвал всех присоединиться к акции

Предновогодняя благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Челябинской области. Это стало уже доброй традицией. В 2025 году на праздничную елку повесили более сотни шаров, на каждом из которых написано заветное желание ребёнка.

Среди желаний — как конкретные подарки, так и просто детские мечты. Участникам акции, среди которых есть и представители власти, и общественники, и обычные жители, выпала возможность выбрать шар и исполнить написанное в нем.

Одним из первых исполнителей стал губернатор Алексей Текслер, который снял с елки несколько шаров. В его списке новогодних поручений теперь значатся велосипед для 12-летней Вероники из подшефной Ясиноватой, профессиональный художественный набор для Ани из Челябинска, а также конструкторы LEGO и с шуруповёртом для братьев Кирилла и Сергея из посёлка Есаульского.

Особое внимание в рамках акции уделяется детям из семей участников СВО, ребятам из новых регионов России и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Организаторы подчеркивают, что главная цель — не просто подарить подарок, а дать детям почувствовать поддержку, тепло и веру в чудо.

Губернатор призвал всех жителей области присоединиться к акции.

«Давайте вместе создавать новогоднее чудо для наших детей. Они — наше будущее и жизнь», — подчеркнул Алексей Текслер.