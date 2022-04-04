На Южном Урале бизнес поможет создать комфортную среду для инвалидов

Конкурс на лучшую практику доступного пространства запустило агентство стратегических инициатив

Бизнес и некоммерческие организации помогут создать комфортную среду для инвалидов. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило Всероссийский отбор. Жюри выбирает лучшие инклюзивные практики от крупного и среднего бизнеса и некоммерческих организаций. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области со ссылкой на АСИ.

Инклюзивность, простыми словами, — это когда любой человек без проблем может посетить кино, галерею и другие места. Это социальный подход к инвалидности. Если медицинский подход твердит: инвалиды нуждаются в особых условиях, определенных нормах, то Социальный подход и инклюзивная среда предполагают, что люди с особенностями развития — не носители проблемы, никакой специальный подход им не требуется. Ограничения же возникают из-за несовершенного окружающего пространства, которое не приспособлено для комфортного нахождения всех людей.

Предмет отбора — практики бизнеса и НКО, которые направлены на то, чтобы сделать товары, услуги и сервисы для людей с инвалидностью доступнее. Также немаловажная цель — расширение возможности трудоустройства таких людей, развитие инклюзивной корпоративной культуры компаний и образования, формирование сообщества инклюзивного бизнеса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на платформе «Смартека» по пяти номинациям:

«Универсальный дизайн»;

«Импакт»;

«Корпоративная политика»;

«Инклюзивное лидерство»;

«Инклюзивное образование».

Первые итоги отбора подведут в конце 2022 года.