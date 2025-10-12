На Южном Урале автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю

Погода в Челябинской области неустойчивая

Сегодня, 12 октября, и в ближайшие дни в Челябинской области прогнозируют низкую температуру, мокрый снег и гололед. Автомобилистам, которые планируют выезжать на загородные трассы, инспекторы настоятельно рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю.

«Обычно на загородных трассах температура воздуха ниже на несколько градусов. Это следует учитывать в поездках»,— напомнили в областной ГАИ.

Перед долгой загородной поездкой также важно убедиться в исправности машины и взять все необходимое для мелкого ремонта. Не лишней будет теплая одежда — возможно, некоторое время придется провести на улице. Также в поездку обязательно нужно взять заряженный сотовый телефон.

На дороге следует быть особенно внимательными.