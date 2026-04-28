На Южном Урале активно реализуют планы по ремонту дорожной сети

Подрядчики приступили к работам сразу, как позволили погодные условия

На Южном Урале стартовал сезон, и в разных муниципалитетах региона активно идут работы по ремонту, строительству, и обновлению дорожной сети. Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, подрядчики развернули деятельность сразу, как только установились благоприятные погодные условия.

Перед регионом стоит много разноплановых задач. Например, разравнивание скального грунта и уплотнение основания на дороге Погорелка — Долговка или устройство земляного полотна на дороге Октябрьское — Крутоярский — Петровский.

Между Нязепетровском, Верхним Уфалеем и Каслями началась подготовка к обновлению проезжей части, а на дороге Наваринка — Гумбейка уже стартовал капремонт полотна. На выезде из Челябинска расширяют проезжую часть на перекрестке дорог Челябинск — Харлуши и Красное Поле — Полетаево.

Ремонт дороги Первуха — Меседа — Тюлюк и строительство моста через реку Большая Сатка — важная часть работ, запланированных на 2026 год. Реализация этих проектов сделает доступнее туристические маршруты.