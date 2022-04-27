На Южном Урале абитуриенты смогут подать заявления в вуз онлайн

Речь идет как о бюджетном, так и о коммерческом приеме

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн», запущенный на портале «Госуслуги», расширил свои возможности. Теперь подать документы дистанционно смогут все, кто поступает в вуз на бюджет, на коммерческие места, а также на целевые и льготные места бюджетного приема, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Кроме того, доработана система обновления конкурсных списков: изменение статусов будет происходить практически сразу. Это очень важно для абитуриентов, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и направлений. Они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени», — отметил Фальков.

В этом году была решена проблема с дублированием заявлений — теперь система мгновенно выявляет повторы вне зависимости от того, каким способом ранее абитуриент подал документы.

Подать заявление на поступление через онлайн-сервис в этом году можно будет в 900 вузов и филиалов. ЮУрГУ стал одним из первых вузов Челябинской области, которые внедрили систему электронной подачи документов. Только в 2021 году такой возможностью воспользовались 10 тысяч абитуриентов ЮурГУ.

Кроме увеличения вузов, в которые можно поступить онлайн, в этом году в России значительно выросло количество бюджетных мест. Их в этом году будет 588 тысяч, что на 11 тысяч 561 место больше, чем в прошлом году. Отмечается, что в первую очередь дополнительные бюджетные места предусмотрены на востребованных специальностях — инженеры, педагоги, медики и IT. Также при поддержке правительства планируется дополнительно создать 30 тысяч бюджетных мест в магистратуре.